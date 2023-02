Estados Unidos también está al ritmo de las carnestolendas

La realeza de las carnestolendas en Estados Unidos llegó al país para unirse a los días de derroche de cultura, tradición que inician este sábado.

Su participación en la Batalla de Flores contagiará de alegría a los barranquilleros y visitantes. Estarán en una carroza bailando una de las canciones más sonadas en esta época carnavalera, Arrebata’o.

En conversación con EL HERALDO, William Duarte puntualizó que “me impulsó ese amor por la cultura colombiana y barranquillera, representa algo más que una fiesta y son los años de historia de una cultura.

Entre tanto, Islena Miranda, mencionó que no se había planteado participar en un evento como este, sin embargo “me he ido enamorando de la cultura, de este reto que asumí, porque no es solo bailar sino conquistar los corazones de los latinos, europeos y demás”.