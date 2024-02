¡Que resuene el tambó toda la noche!

Para esta celebración de la Noche de Tambó el gran homenajeado será Alfredo Gutiérrez Vital, quien recibirá ‘El Tambó Dorado obra del escultor Sony Tolosa, reconocimiento a su trayectoria y aporte cultural a las sonoridades del Caribe.

“Lo más significativo que podemos hacer es rendirle tributo a la persona, al artista, al maestro que nos ha alegrado por tantos años, que ha brindado esa alegría para contagiarnos”, explicó Lisandro Polo.

En ese sentido, el maestro Alfredo Gutiérrez comentó que en pleno “siglo XXI donde influencias folclóricas y no folclóricas extranjeras nos han invadido en nuestras costumbres, en nuestra fiesta de carnaval, es motivo primordial sentirse orgulloso de que una institución como el Grupo Tambó me haga este homenaje. Esto me hace sentir más colombiano, más barranquillero, más costeño, más caribeño que nunca”.