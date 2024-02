En medio de la lluvia el Corazón de la tradición late con los niños

De los detalles más lindos de la mañana de los niños fue la emoción que vivió entre ellos, reencontrarse con sus amiguitos y disfrutarse el baile en la pista.

Samuelito Gómez, de nueve años, quien fue acompañado de su mamá, Paola Eljaik, dijo a EL HERALDO que “este desfile me ha gustado mucho porque me he encontrado con muchos amiguitos que están aquí bailando y gozando el Carnaval”.

De las cosas que a él más le han gustado han sido los colores de la fantasía y los bailes de tradición.

“Ya le dije a mi mamá que para que el otro años quiero participar en uno de los grupos y salir bailando. Me gustaría mucho salir como marimonda”.