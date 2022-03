El público le cumplió a la Noche de Tambó

Entre tanto, decenas de mujeres llegaron preparadas con sus polleras para bailar al ritmo de la gaita y otros instrumentos folclóricos.

Jesseline Jiménez, una barranquillera residente en la capital Del Valle del Cauca llegó con su colorida falda para disfrutar esta tradicional noche.

“Hace tres años no venía al Carnaval de Barranquilla, me siento feliz porque la espera valió la pena, escuchar todos estos ritmos me emociona, me llena de vida, sobretodo la Cumbia”, afirmó Jiménez.

Las diversas agrupaciones folclóricas se encuentran realizando sus presentaciones bajo un ambiente donde se respira la alegría, la tradición y el volver a encontrarnos con nuestros seres queridos en estas fiestas de la ciudad.