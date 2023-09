Carlos Vives recibe su doctorado Honoris Causa en Ciencias Sociales

El acto se hizo oficial durante el Concierto Euro Caribe que funge como un homenaje a las sonoridades de Francia, país invitado de esta edición, y la costa norte colombiana.

Allí, en el Coliseo Los Fundadores de la Universidad del Norte, Vives subió al escenario vestido de traje y birrete, como el más destacado de los alumnos, y recibió de manos del rector Adolfo Meisel Roca el diploma que lo acredita como Doctor en Ciencias Sociales.

El artista durante su intervención indicó: “Quiero comenzar mis palabras citando a Ortega y Gasset, escribió Yo soy yo y mis circunstancias y si no las salvo a ellas no me salvo a mí”, y desde ese momento hizo un gran recuento por sus inicios, en Santa Marta, irse a Bogotá, incursionar en la televisión, ir a Puerto Rico y más.

“Descubrí que no era el camino de la fama, que ya me estaba seduciendo, que sí quería ser colombiano era excluirme de ser colombiano. Tenía claro que quería ser joven pero no quería dejar de ser colombiano. Yo sabía que no podía ser el nuevo Alejo Durán o Leandro Díaz, pero qué suerte que pude haber rozado sus vidas”, dijo el artista.

Asimismo, dijo que aunque la industria insiste en grabar el folclor, él considera que es algo que no se puede.

“Siento que la protección del folclor es más cuidar el entorno donde nace, el campesino, los ríos. No queremos que los Sones de palenque, cuidemos a Palenque, a su gente. El banco, Ciénaga, es la única manera que nuestro folclor no se pierda”.