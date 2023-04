Carlos Torres contó incómodo encuentro con seguidores en Barcelona

La presentadora le preguntó que si la gente aprovechaba “esos tumultos” para acosarlo y él confirmó que sí le ha pasado.

“Si, nunca falta. Esa vez en Barcelona no pasó porque la Policía tenía todo controlado, pero sí es algo que ocurre muy seguido. A veces cuando uno está en una firma de autógrafos o compartiendo con la gente en cualquier evento, no falta el que quiere tocarte esas partes íntimas”, dijo.

Hace varios meses Torres había contado a través de sus ‘historias’ de Instagram que alguna vez una seguidora lo acosó hasta el punto de lanzarle amenazas.

“Recuerdo una mujer que me estaba acosando de una forma brava, esta persona viajó desde su ciudad a Bogotá, simplemente para conocerme. Hablé con ella un rato y después de un rato me dice que está muy enamorada de mí, al punto de decirme ella había viajado porque ella sentía que yo la iba a conocer, me iba a dar cuenta que era el amor de mi vida, amor a primera vista, nos íbamos a ir a mi casa, casarnos y estar juntos por el resto de la vida”, relató.

Agregó que tras rechazarla ella comenzó a enviarle mensajes intimidatorios hasta que desistió de su obsesión.