Carlos Camacho protagoniza el icónico personaje ‘Ramoncito’

Carlos ‘Pity’ Camacho regresa nuevamente a la pantalla chica para acompañar las noches de miles de hogares colombianos.

Lo hace interpretando al icónico personaje ‘Ramoncito’ en la nueva serie del canal RCN Dejémonos de Vargas, inspirada en el libro Dejémonos de vainas (1980), de la autoría del escritor y periodista Daniel Samper Pizano.

Camacho ha hecho parte de diversas producciones que han quedado tatuadas en el corazón de los televidentes como: O Todos en la cama, Guajira, La playita, entre otras.

En entrevista con EL HERALDO, compartió su secreto para mantenerse vigente, así como su experiencia con el nuevo personaje y entregó detalles de la serie.

El actor sostuvo que su personalidad y dedicación han sido claves para permanecer en el medio.

“El camino personal y laboral han ido de la mano, siempre he estado muy enfocado, estudiando mucho, siendo responsable, mi manera de ser también ha influido en ese camino, soy muy respetuoso, todo eso

ha influido para mantenerme vigente”, expresó.

Camacho afirmó haber realizado personajes en los diferentes géneros dramáticos, por lo que conoce muy bien lo “frágil” que es la comedia.

“Afortunadamente, he hecho casi todos los géneros a lo largo de mi carrera, pero creo que la comedia es quizás el género más frágil, es una línea muy delgada en la que si uno no llega a esa línea, no llega a nada”, sostuvo.