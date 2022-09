Cara Delevingne reaparece en público tras rumores sobre su estado de salud

Sin embargo, su reciente aparición dejó ver que la actriz se encontraría en un buen momento de su vida y que no habría motivos para preocuparse, además también ha reaparecido en las redes sociales con varias de las campañas con las que participa.

Como se sabe, en las últimas semanas la también actriz fue vista teniendo extraños comportamientos y luciendo desmejorada.

La actriz había sido vista en el Aeropuerto Van Nuys de Los Angeles, California (EE.UU.), donde fue fotografiada y grabada por viajeros que luego publicaron en redes sociales las imágenes asegurando que la modelo parecía confundida y haciendo movimientos erráticos.

En las fotos se le vía a Delevingne fumando y vestida con un pantalón tipo sudadera, una camiseta negra con la imagen de Britney Spears, medias de color amarillo, sin calzado y despeinada.

En videos también se pudo apreciar que la actriz estaba la zona del parqueadero del aeropuerto hablando por celular mientras daba vueltas y hacía movimientos bruscos.

bro what happened to her #caradelevingne pic.twitter.com/mCJBWieSRo