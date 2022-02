El ‘Reino mágico’ que baila al son de Victoria Amazónica

El salón Jumbo del Country Club se vistió de Victoria Amazónica, el pasado sábado 12 de febrero, en cabeza de su Capitana Infantil 2022, Victoria Char Warner. Con la firme intención de crear un “mundo mágico” y consiente del valor de la naturaleza y lo importante de su preservación, nació la idea del show en homenaje al Amazonas, un departamento que ha sido golpeado por la mano del hombre y que hoy pide a gritos que se trabaje por su protección.

Después de dos años la comparsa infantil regresó al escenario y en 70 minutos de arte, teatro, música y danza recorrieron el ‘Pulmón del planeta’ y a través de su trasegar mostraron las diferentes especies que se encuentran en peligro de extinción, cómo los taladores han acabado con los árboles y cómo los indios Nakua han alzado su voz para pedir auxilio a la reina de la Naturaleza, Victoria Amazónica.

En siete escenas los 250 niños que integran Victoria Amazónica, evocaron el valioso tesoro que guarda la tierra del río más largo del mundo, y entre bailes, color y música también pusieron a gozar a todos los asistentes que disfrutaron desde las siete de la noche de una jornada llena de talento y magia.

Para poder cumplir con este acto Victoria y su gran comparsa ensayaron por más de tres meses en compañía de la coreógrafa y directora artística, Julie Henríquez De Donado, que estuvo a cargo de la propuesta al lado del productor general Ricardo Lemus, con quien logró integrar la parte artística y técnica para “generar impacto y recordación”.

“Fue un trabajo en equipo, integrado por profesionales que me acompañaron durante todo el proceso de organización. Todos los integrantes de la comparsa aportaron su talento y fueron muy comprometidos, lo que se vio reflejado en el show. Los niños se aprendieron los bailes y asistían juiciosos a los ensayos, también fue muy importante el apoyo de los padres de familia que siempre estuvieron comprometidos con el espectáculo y apoyando a sus hijos, lo cual les agradezco mucho. Al final todos aportamos un granito de arena para crear el resultado final de Victoria Amazónica”, expresó a EL HERALDO, Alessandra Warner, madre de la capitana infantil.

En las siete escenas Victoria Char Warner presentó a su comparsa, la primera llevó por nombre ‘El esplendor del Amazonas’, en donde representó a la reina de la Naturaleza; continuó con ‘El pantano de la pureza’, allí fue Victoria Amazónica; luego llegó ‘El bazar del delfín’, donde personificó un delfín rosado; la cuarta escena fue nombrada ‘El imperio del Jaguar’, en ella Victoria encarnó al mismo animal salvaje; seguidamente el turno fue para ‘El jardín del encanto’ en donde la capitana infantil se vistió de colibrí, para darle paso a la sexta escena, ‘Colores al vuelo’, en la que simbolizó una cacatúa y finalmente la séptima escena, ‘Un paraíso bajo las estrellas’ dio paso al fin de la fiesta: Barranquilla es un reino mágico.

“Todas las escenas me gustaron porque con mis compañeros íbamos recorriendo el Amazonas con música nueva y alegre. Todo fue muy lindo. Para mí fue también muy especial que mis cuatro hermanos me acompañaran en los bailes, eso me hizo muy feliz, al igual que mi papá (Arturo Char) cantara en el fin de fiestas”, dijo Victoria Char Warner a esta Casa Editorial.

En la puesta en escena los niños estuvieron vestidos de mariposas, taladores, flores, biólogos, luciérnagas, fieras, pájaros, peces, lotos, caimanes, entre otras figuras de la selva amazónica. El vestuario de la comparsa y de Victoria estuvo a cargo de Julie Henríquez De Donado y de su grupo de colaboradoras.

Henríquez, que también estuvo a cargo de la coreografía resalta que Victoria hace parte de su escuela de danza desde que tenía tres años y que es una niña que tiene “mucho estilo y gracia para bailar”.

Agregó que vestirla y trabajar con ella “fue sueño hecho realidad”, en especial el haberle hecho la falda final del vestido rojo que lucirá en la Batalla de Flores, el próximo 26 de marzo.