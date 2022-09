A Camilo casi lo echan de su propio concierto en Estados Unidos

Relató entre risas que un guardia casi lo saca de su propia presentación en Estados Unidos.

“Acaba de ocurrir algo fantástico que tiene que ser contado. Voy caminando hacia el camerino y me para alguien de seguridad de acá de Orlando y me dice: ‘¿Dónde está su escarapela?’, y le digo: ‘Yo no tengo’”, dijo Camilo.

“Entonces me dice ‘por qué no tiene’, que no debería estar ahí y le dije: ‘Yo soy Camilo, el que va a cantar’. Ahí me rescató alguien, pero casi me echan de mi propio concierto”, contó en medio de carcajadas.

Luego se acercó al guardia con el que tuvo el incidente y dijo: “El señor no era de la tribu, pero ya es de la tribu”, y chocó los puños con el hombre, quien también estaba sonriendo.