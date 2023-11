Calixto Ochoa le ponía música a sus amores cercanos y lejanos

Analizando sobre el ajedrez de la vida donde se debe tener concentración de lo contrario se pierde la dama, optó por ser realista y no echarse mentiras. Es así como dijo. “Si la vida fuera estable todo el tiempo, yo no bebería ni malgastaría la plata, pero me doy cuenta que la vida es un sueño, y antes de morir es mejor aprovecharla”.

En algunas oportunidades la sequía del amor lo azotó llegando enmarcada en forma de penas teñidas de desencantos. Para driblarlas buscó la opción que nunca le fallaba, su acordeón a la que al sonar le añadía versos acompañados de lamentos. Si, esos lamentos que le atormentaban el pensamiento, pero seguía empecinado en que amar es un deber para no estar penando en vida.

El hijo de Valencia de Jesús, querido pueblo del Cesar, siempre fue considerado un hombre virtuoso que engalanó el folclor vallenato con cientos de canciones, siendo su mejor carta de presentación, incluso al tomarlas Diomedes Díaz para grabarlas, parecían que fueran de su autoría, caso ‘Mi biografía’. “Como no la tengo escrita les voy a contar señores. A contar mi biografía desde niño hasta esta parte. Soy hijo de gente pobre, honrada y trabajadora y así luchando la vida me levantaron mis padres. Después salí a rodar tierra sin fin, dejando sola mi tierra natal. No tengo plata pero menos mal, que ya cambió mi modo de vivir”.

De igual manera, Calixto Ochoa no solamente tenía la virtud de penetrar a través de sus canciones por los oídos de la mujer pretendida, sino que se escondía en sus pupilas para que ella viera un mundo diferente lleno de las cosas más divinas que regala el amor, subido a la máxima escala del sentimiento.