Bruce Willis: el símbolo de acción que se retira en contra de su voluntad

Boris Flores, residente del barrio San José, es uno de los que en Barranquilla le siguió los pasos a Bruce Willis. De las películas protagonizadas por el ganador de dos premios Emmy y un Globo de Oro destaca por su impactante trama la trilogía Duro de matar.

“El estreno de Duro de matar impactó mucho aquí, yo me la vi en los desaparecidos Cinemas de la calle Murillo y recuerdo que las filas eran enormes, me gustó tanto que regresé al fin de semana siguiente a vérmela ya con más calma. Esta cinta en especial la disfruté mucho porque él como agente de policía se enfrentaba a los mismos problemas que cualquiera de nosotros, el tipo bebía, amanecía enguayabado y trataba de recomponer el camino; creo que todo eso lo hizo un actor muy cercano a los espectadores. Me dio mucha tristeza su retiro porque ese es uno de mis actores preferidos”, dijo Flores que se desempeña como abogado.

Iván Martínez fue otro de los que vibró con esta trilogía, él se la vio en el extinto Cinerama de la calle 84, donde las filas también fueron enormes.