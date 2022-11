Boletas falsificadas, la mala nota que preocupa a los amantes de la música

El común denominador de estos casos que se han presentado es que muchas de las boletas falsas fueron compradas en sitios no oficiales y en reventa, en el que personas se aprovechan del deseo de los fanáticos para sacar alguna renta económica.

Sol González, especialista en ciberseguridad del laboratorio de ESET Latinoamérica, comentó a esta casa editorial sobre como la tecnología puede ser una aliada para evitar las estafas en la reventa de entradas.

“Hay aplicativos en los que uno tiene el código QR y la única manera de poder vender esa entrada es transfiriéndola a través de la aplicación. Es decir que no era simplemente un PDF con el código QR”.

Además, para la experta, los usuarios deben verificar “a dónde redirige la URL que van a comprar. La mayoría de los casos de quienes fueron estafados era un sitio falso y no era el sitio oficial de la plataforma que vendía esas entradas”.

Por otro lado, EL HERALDO consultó a TuBoleta, uno de los operadores de tiquetes del país, quienes aseguraron que: “Para el caso de las boletas físicas no se deben publicar las entradas en redes o en lugares públicos en los que puedan falsificar el código de seguridad de la boleta. Con boletas digitales se debe evitar compartir la entrada, si la boleta cae en las manos incorrectas tenga en cuenta que siempre quien accede al escenario es la primera persona que se presente en la fila”.

Además, la compañía mencionó: “La estafa más común es que venden la misma entrada a muchas personas, también se presentan los casos de personas que compran en sitios no oficiales y es aquí en donde se abre la puerta para ser víctima de fraudes, teniendo en cuenta que de acuerdo a lo informado por nuestros propios consumidores de plataformas como Viagogo, Stathub, entre otras, que no garantizan la devolución en caso de reclamo, y lo peor no podrá asistir al espectáculo”.