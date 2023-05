Barranquilleros ganan en Mundial de Robótica en Estados Unidos

“El mejor diseño en robótica del mundo es de los jóvenes barranquilleros de la Fundación IQ, varios egresados de colegios del Distrito. Los apoyamos en su viaje al Mundial de Robótica, en Dallas US. Únicos latinoamericanos en la competencia, ¡ganó Barranquilla! #SeValeSoñar”, celebró el alcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo en redes.

Sergio Fonseca Gamarra, de 16 años, estudiante de primer semestre de Ingeniería Electrónica en la Universidad del Norte y egresado del Colegio Colón, es uno de los integrantes destacados del equipo.

“Es un gran logro siquiera llegar a participar, pero la verdad es que la idea de participar no es simplemente decir ‘Llegué al mundial, ya me voy para la casa’. La idea es ir y hacer todo lo posible por quedar en el podio. Es difícil porque hay muchos equipos y también porque en Colombia no se impulsa mucho la robótica”, comentó Sergio antes de la participación en el mundial en Estados Unidos.