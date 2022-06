Los niños también asisten a su jornada democrática en el Zoológico

En compañía de sus padres y familiares, los menores se acercaron a la zona de votación para marcar su animal preferido. Además, la opción de voto en blanco también está habilitada. Los bolígrafos fueron reemplazados por crayones de colores que hacían más divertida la experiencia. Ellos entendían que el voto era secreto y sin decir nada, insertaban el tarjetón en las urnas.

Andaluz Rúa fue una de ellas. La pequeña de 11 años, manifestó con emoción su satisfacción de haber participado en el proceso.

"Es muy bueno que el Zoológico también tenga su representante, es como el rey y eso nos ayuda a entender cómo se realizan estos procesos. A mí siempre me encanta venir a este lugar y cuidar a los animales", dijo.

Los padres también expresaron la importancia de incluir este tipo de actividades en el crecimiento de los niños.

"Para ellos es muy bello explorar y conocer, eso les abre la mente, los distrae y los ayuda a tener conciencia de que hay que cuidar la naturaleza. Esto es didáctico y los ayuda desde temprana edad a que sean unas personas que se involucren en la sociedad", sostuvo Javier Camargo, acudiente de un niño votante.

Las representantes de los candidatos también han vivido una aventura didáctica y emocionante en su función de ser jefas de campaña, quienes integran el proceso educativo Voz Infantil.

Daniela Gómez representa al puma. La niña de 12 es estudiante del Instituto Alexander Von Humbolt y resaltó las enseñanzas que ha destacado sobre el liderazgo que ha ejercido.

"Ha sido una experiencia magnífica porque estoy descubriendo muchas cosas que no sabía del Zoológico y cada vez que me adentraba más en el proceso me di cuenta que había algo muy especial y cautivador en este lugar, que cada animal tiene su historia. Cada uno de los niños que se han acercado a las Zoo elecciones son bellos, enseñarles me hace bien", explicó.

Asimismo, la niña detalló las mejores cualidades de su especie.

"Busco demostrarle a los niños algo tan especial porque el puma siempre lo pintamos cono un animal que es de África y no en Colombia, pero también es de nosotros y lo tenemos acá. Destacó su rol ecológico, es como un justiciero para que todo el mundo tenga equilibrio en el ecosistema. Además, la importancia de que los niños también se comprometan a cuidar el ambiente".