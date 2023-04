Bad Bunny: “En las redes sociales se dicen muchas cosas”

El pasado viernes, Bad Bunny, conquistó uno de los eventos musicales más importantes de Estados Unidos, el Festival de Coachella, que este año se realizó en California. El artista latino encabezaba la lista del cartel y a la hora de su presentación puso a bailar a miles de seguidores durante más de dos horas.

‘El conejo malo’ aprovechó esta presentación para responder las críticas que ha recibido en las últimas dos semanas, sobre todo, después de referirse con ambigüedad sobre el racismo en la industria del reggaetón en una entrevista con la revista Time.

“En las redes sociales, en la prensa, se dicen muchas cosas, pero nunca podrán saber la realidad de lo que siente un corazón. (...) Por eso, les digo que no crean lo que no vean que salió de mi boca. (...) El que quiera conocerme de verdad, lo invito a mi casa”, expresó.

El artista continuó realizando polémicas declaraciones para los críticos que le han hecho notar su enojo durante estas semanas.

“Ustedes nunca me van a conocer por Instagram, nunca me van a conocer por un video viral en TikTok, ustedes nunca me van a conocer por una entrevista, que se cambia el mensaje”.

Las declaraciones fueron aplauidas por el público.

Durante su actuación, el puertorriqueño también honró a quienes abrieron las puertas de los ritmos caribeños en Estados Unidos con un homenaje a sus raíces en el que se mencionó a Héctor Lavoe, Tito Puente y Celia Cruz, así como a reguetoneros pioneros como Daddy Yankee y Tego Calderón, entre otros. Se espera que el artista no realice otro tipo de shows durante este año como él mismo lo dijo. EFE