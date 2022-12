¡Ay ve..., nueve años sin el Cacique de la Junta!

Tras esta especie de revelación Guillén, a quien el cantautor guajiro inmortalizó en sus canciones como “El amigo que siempre ha estado ahí”, ha sacado sus cuentas y este jueves revelará varios números para que los diomedistas anoten el chance.

“Los doy el mismo día, antes no porque las casas de apuestas los bloquean. El año pasado di seis números y de estos cayó el 1622, que hace alusión al 16 de julio, día de la Virgen del Carmen, y el 22 de diciembre, fecha en la que murió. Esa vez se ganó el chance mucha gente. Yo no me lo he podido ganar, cada vez que voy está bloqueado, y pues creo que Diomedes me tiene para que le dé el aguinaldo a su fanaticada, no para ganármelos yo”, contó Guillén entre risas.

Advirtió que la noche de este miércoles ya salió una de las primeras combinaciones ligadas a Diomedes. La lotería Cruz Roja, en su sorteo 2976, jugó 2613, el 26 fue el día que nació al cantante y el 13 hace referencia al año en que murió. “Los diomedistas para esta época están pendientes de las combinaciones que anuncio a través de mis redes sociales porque siempre ganan algo. También anotan mucho por estos días el 1208, que es el número de la tumba donde reposan sus restos. En septiembre de este año también salió el 1222, que se asocia con la fecha de su muerte”, detalló.