“No me vengan con San Valentín, hoy es Miércoles de Ceniza”: padre Linero

Recientemente, Linero expresó una opinión crítica sobre la celebración de San Valentín en Colombia, enfatizando la importancia del Miércoles de Ceniza como un periodo de preparación espiritual.

“A mí no me venga con el cuento de San Valentín, hoy es miércoles de ceniza. Yo con la ceniza acá y otros con un corazoncito. No, hombre. Empieza la cuaresma y es un tiempo de preparación”, dijo Linero al responder a un comentario de Néstor Morales, director del programa.

Linero recordó que desde el siglo IV, el Miércoles de Ceniza simboliza la transitoriedad de la vida y la necesidad de arrepentimiento después de los excesos del carnaval.