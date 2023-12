El Carnaval comenzó en Barranquilla. Lo que aparece en el calendario estipulado para el 10 de febrero de 2024, se anticipó para el miércoles 13 de diciembre. La Troja fue su primera estación. La reina se contagió de la emoción de los hinchas y coreó con ellos, desde la 72 hasta la carrera 8.

“Este carnaval y es que es la estrella número 10 pero también se cumplen los 100 años del junior como equipo, así que no, aquí vamos a hacer de todo, estoy demasiado feliz, emocionada, grité, lloré, yo soy súper expresiva, o sea, yo no sé disimular nada, estaba demasiado feliz, me encanta el fútbol, o sea, no es como que, en verdad no estoy fingiendo, me encanta, me fascina y nada, vamos para adelante”.