Ariadna Gutiérrez: una apasionada por la actuación y los caballos

Otro de los campos que Ariadna ha explorado ha sido el de la actuación, en este se ha profesionalizado, aunque en medio de sonrisas, menciona que más allá de lo excitante ha sido un reto enorme.

“La actuación ha sido muy nueva y realmente soy muy dedicada, aún no he tenido un papel protagónico, solo me tocan cinco líneas, pero aún así las he estudiado tanto como si fuera el diálogo principal de la producción. Siento que actuar me conecta con las emociones de otros y me exige mucho”.

Al mencionar sus nuevos proyectos en la industria cinematográfica Gutierrez dijo que uno que la tiene muy emocionada saldrá en 2024, en el que tiene un papel como profesora de artes.

“Aún no puedo contar mucho, pero es una historia hermosa en la que el director de la película que tiene autismo, cuenta su vida, es muy vivencial e íntima”.

Cabe recordar que Gutiérrez en 2017 participó en la cinta xXx: Return of Xander Cage, al lado de Vin Diesel.