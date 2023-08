¿Arepa o empanada de huevo? La reina de la mesa de fritos caribeña

Sin embargo, sobre las expresiones de arepa o empanada de huevo el chef cartagenero Nicólas de Zubiria, menciona que las diferencias puntuales entre estas se basan en el relleno y el territorio en el que se preparan.

“La diferencia que se encuentra entre la arepa de huevo y la empanada con huevo es que la arepa es solamente de huevo, mientras que la empanada con huevo se distingue porque se le pone picadillo, es decir la carne molida guisada, ahí se vuelve ya la empanada con huevo”.

Este picadillo según el chef es la composición de carne molida con aliños que junto con el huevo poseen su origen en España y se heredan al Caribe por el mestizaje.

“Cuando hablamos de territorio referenciamos que en Bolívar, específicamente en Cartagena, no se come arepa sino empanada con huevo, ya que esta siempre lleva picadillo de carne, mientras que en Barranquilla y Luruaco, y más hacia el norte se come es arepa de huevo, que es la que no lleva picadillo”.