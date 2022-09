Andrea Serna, una mujer que abraza la tranquilidad

Para Serna, el camino que le ha tocado recorrer ha sido largo, de muchos aprendizajes y en el que la ha tocado llenarse de templanza y paciencia, quizá un poco para dominar ese espíritu voraz de querer hacerlo todo.

“A lo largo de mi carrera he tenido diferentes temporadas, ya son más de 20 años en televisión y puedo ver el camino recorrido, y encontrar que me siento satisfecha, con lo que he alcanzado y principalmente por el cariño de los que me rodean”.

Avanzando en la conversación Serna comentó que durante todos estos años de trabajo intenso, lo más gratificante es el resultado que se refleja en el ser interior y que su vida en particular ahora es muy tranquila.

“Hoy puedo verme desde la distancia y recuerdo cuando era jovencita y comencé a trabajar, era muy diferente a lo que soy ahora. Impulsiva, creía que todo lo podía hacer y que en todo podía opinar. Sin embargo, paso a paso, la vida me ha ido llevando a conocerme a mí misma y a encontrar en la tranquilidad sabiduría y descanso”.

“En lo laboral también he crecido un montón, soy una persona que valoro mucho a mi equipo de trabajo y me gusta desarrollarme en espacios de colaboración en los que podamos plantearnos objetivos en común para sacar resultados colectivos”.

Aunque no le gusta hablar en primera persona, al referirse sobre sí misma Andrea Serna se describe como una mujer que ha madurado y que más allá del paso de los años, su vida ha crecido en experiencias, que son, a su criterio, las que realmente marcan el camino.

“Creo que la mujer en la que me he convertido es una que prioriza la tranquilidad por sobre todas las cosas, que ahora toma decisiones desde la calma y que medita ante las preguntas difíciles. Además, porque ahora no lo hago solo por mí, sino que también pienso en cuidar a quienes me rodean”.