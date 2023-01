Anahí, de RBD, estuvo al borde de la muerte: así fue este episodio de su vida

"Obviamente eres una niña, estás vulnerable, estás en una edad difícil... Y sí te puedo decir que una de las cosas que más detonaron la anorexia que sufrí fue ese comentario", agregó.

"Hoy me acuerdo de ese comentario y claro que me afectó mucho. Empecé como un tema de anorexia nerviosa. Estuvo duro. La verdad fueron años duros porque me acuerdo que llegaba a los programas y me ponían comida para ver qué hacía. Muy fuerte", confesó.

Tras ese episodio, Anahí recordó que su estado de salud se agravó en unas vacaciones familiares cuando no aguantó más y se desplomó. “Llegamos al hospital y lo único que recuerdo es que se me empezó a dormir todo el cuerpo, los brazos, las piernas, la boca, todo. En ese hospital tuve el corazón sin latir ocho segundos, en los cuales no se sabe qué pasó conmigo”, declaró la cantante.