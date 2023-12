Ana María Estupiñán reveló que fue víctima de abuso sexual cuando era niña

Y no se acordaba porque siempre lo tomó como parte de su imaginación y que era una pesadilla continua que siempre la llevaba a ese mismo momento cuando sufrió tocamientos por parte de alguien, al parecer, cercano en una habitación de su casa.

"No me violaron, pero sí una persona cercana a mi familia me tocó. Y fue para mí muy traumático cuando fui consciente de que eso sí había pasado, porque me pasaba que tenía una pesadilla continua y siempre pensaba como en ese mismo momento (…) Yo pensaba que era algo como que me estaba imaginando, y no. Sí pasó”, dijo.

“Pasó en un momento en que yo estaba dormida. Fue muy feo. Él me dijo: 'juguemos a esto' (…) No culpé a nadie, pero sentí mucha rabia por la persona que lo hizo, y entendí por qué siempre había tenido aversión a tenerlo cerca de mí”, concluyó.