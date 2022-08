”Nadie me ha podido llevar al altar”: Amparo Grisales

A partir de las 6:00 p.m., a las afueras del Pabellón de Cristal, los asistentes podrán ver a una de las jurados de Yo me Llamo en su faceta como modelo.

No contó detalles de su vestido, sin embargo, descartó el color blanco como una de sus opciones.

"Blanco no es porque no iré de Primer Comunión. A mi me gustan más los colores cálidos y de pronto se viene mujer dorada esta noche".

La moda también hace parte importante de su vida, por lo que disfruta compartir con los diseñadores sus gustos e ideas para confeccionar sus prendas.

"Yo siempre suelo aportar ideas en mi vestuario. Me gusta mucho esto, soy una gran visionaria y siempre me gusta estar al día y vigente en todas las tendencias y lo que tiene que ver con moda. Me gusta aportar pequeñas cosas, no meterme en la creatividad de los diseñadores, pero sí aportar cositas que les gustan".