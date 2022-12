Alfredo Gutiérrez dice que no recibe regalías: “no quiero morir en miseria”

Agregó que quisiera sostener a su familia con el dinero que le corresponde de las regalías, pero que hasta la fecha la única forma de obtener ingresos es realizando presentaciones.

“Yo debiera estar viviendo de eso. Allá (en México) los compositores viven de las regalías de sus canciones. Ahora, yo que soy intérprete y arreglista, nunca he vivido de eso. Desde 1961 grabo discos y nunca he recibido nada. Si no tengo conciertos, no tengo comida para la familia ni tengo los sustentos para vivir”, sostuvo.

Alfredo Gutiérrez aseguró que las disqueras se aprovecharon de él cuando empezaba en la industria musical para hacerlo firmar contratos que no le favorecían.