Alexandra Abuchaibe Rosales y su locura sofisticada

Siendo una fiel creyente de que las oportunidades se construyen a partir de la necesidad de asumir riesgos, Alexandra Abuchaibe Rosales, ha construido a través de su creatividad una plataforma de impulso a emprendedores que busca hacer de Barranquilla un distrito de negocios y entretenimiento.

Leer más: Revelan imagen de ‘Tarzán’, del ‘Desafío’, cuando fue capturado por fraude

Dentro de los recuerdos de su infancia, uno de los que permanece con mayor claridad en su memoria está asociado a los roles de liderazgo, y es que sin conocer muy bien las dimensiones de la palabra en la época del colegio, siempre se destacaba por ser la organizadora ideal de cualquier tipo de evento.

Desde los más institucionales hasta las fiesta de cierre de año, todo para ella era una oportunidad de hacer lo que le apasionaba, crear comunidad, un interés particular que ha fortalecido con el paso de los años.

“Cómo para la mayoría el colegio es una etapa llena de mucha exploración, y yo la hacia divertida, en medio de todo el orden que siempre he manejado porque soy muy meticulosa, pero me disfrutaba cada plan o evento que nos inventábamos, me hacía salir de la rutina”.

Le puede interesar: La feria del emprendimiento celebra su octava edición en Puerta de Oro

Además de ello, Alexandra recuerda que esto no era solo un tema del colegio, sino que prácticamente hacía parte de la dinámica de su casa.

“Fíjate que de las cosas más curiosas de todo este tema es no solo era una cosa del colegio sino de mi casa, yo soy la mayor de mis hermanos y además crecí con mis primos y siempre había fechas especiales yo quería aprovecharlas para que todos compartiéramos”.