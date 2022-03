“Marbelle, tus discursos parten del odio”: Aída Victoria defiende a Francia

Ante los trinos, los comentarios de desacuerdo e indignación no se hicieron esperar. Incluso, el senador Roy Barreras denunció a la cantante y actriz ante la Fiscalía.

He presentado esta denuncia penal contra #Marbelle por violar la ley antirracismo y el código penal insultando e injuriando a nuestra candidata Vicepresidencial @FranciaMarquezM . Señora Marbelle , creyó que podía escupir su racismo impunemente? #FranciaNoEstáSola pic.twitter.com/CyGC3tzjyw — Roy Barreras (@RoyBarreras) March 29, 2022

Pero Marbelle siguió. La artista respondió a un mensaje que Francia le había enviado en medio de un debate electoral.

“El racismo no solo hiere, sino también mata. El racismo no solo nos daña a nosotros, sino daña a quien lo expresa porque no se permite construir desde el amor y la diferencia. A Marbelle le mando un abrazo ancestral para que se sane y construyamos desde la diferencia”, dijo la coequipera de Gustavo Petro.

A lo que Marbelle trinó: “Y le devuelvo su abrazo ancestral para que se lo guarde ! USTED NO ME DA CONFIANZA NI ME REPRESENTA EN NINGÚN SENTIDO… a mi no me venga con el discurso barato con el que quieren engañar a la gente!”

Aída Victoria Merlano, creadora de contenido en redes sociales, citó ese trino de Marbelle, defendiendo la postura de Francia.

“Obviamente no te representa, ¿Cómo te ibas a sentir representada por una mujer que habla de amor e igualdad?” escribió la barranquillera.

Y agregó: “Tus discursos parten en su mayoría del odio.”