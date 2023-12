Aída Morales, exparticipante de Masterchef, contó cómo murió su hijo

Además, reveló vivió un fuerte conflicto espiritual, ya que no entendía el motivo por el que sucedieron las cosas.

“Hoy puedo hablar mucho más tranquila. En el momento no fue fácil y yo creí que iba a perder la cabeza, no entendía, me pelié con Dios, estaba muy enojada con él. No entendía si había sido tan planeado, por qué llegaba y se iba tan pronto. Él murió en mis brazos, vi la muerte llegar y ese momento no se lo deseo a nadie”, expresó en la entrevista.