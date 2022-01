Agrupaciones vallenatas y los peligros que afrontan por las carreteras

Erick Gerónimo, representante artístico de Omar Geles, que fue uno de los más afectados en el accidente que sufrió la agrupación del artista que se ha puesto de moda tras la retrasmisión de la telenovela Escalona por Netflix, sacó una conclusión luego de este amargo capítulo.

“La enseñanza que nos deja este accidente es que no debemos jugar con el tiempo. Quiero darle gracias a Dios por tenerme con vida, pero la historia pudo ser distinta, creo que nadie está exento de un imprevisto en la carretera, pero lo que sí es sano es planificar bien los viajes y realizarlos con muchas horas de antelación”, declaró.

Geles también se pronunció y manifestó que Dios le ha dado una nueva oportunidad para vivir.

“La gente se impresiona, pero son cuatro las veces que el señor me ha salvado de las garras de la muerte, tengo su bendición para seguir adelante. Una vez casi me mata un carro en la vía a Chiriguaná, Cesar; otra vez casi me arrolla un carro en Valledupar y la tercera vez casi me ahogo junto a mi hijo mientras surfeaba en las playas de Cartagena y ahora me libró del mal”.