Afirmaciones positivas para mejorar la autoestima

María Eugenia Sarmiento, Psicóloga y Magíster en Psiconeuropsiquiatría, comentó que una de las formas más efectivas para aprovechar sus beneficios está en la construcción de una lista de reafirmación.

“Las afirmaciones positivas deben verse como parte de un recordatorio constante que busca mejorar consecuentemente la autoestima. Por eso siempre es recomendable hacer una lista con las cosas positivas que tenemos en la vida, este ejercicio funciona un montón para esos días complicados”.

Agregó que la terapia frente al espejo todas las mañana es ideal.

En lo que se refiere al amor propio, Kelly Rivera, Magíster en Psicología Clínica, mencionó la relación que existe entre las Afirmaciones Positivas y el amor propio.

“Pueden estar estrechamente relacionadas, pero tampoco eso implica que quien no realice Afirmaciones Positivas no tiene amor propio, o que es necesario realizarlas para obtenerlo. Son simplemente una de las múltiples herramientas que podrán ayudar en el proceso. No son palabras mágicas que harán que todo cambie, debe acompañarse de acciones específicas”.