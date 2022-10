“Mi misión en estos 25 años ha sido mantener vivo el sonido caribe”

R.

En este país tenemos que aprender a caber en el mismo espacio, así pensemos diferente. Los músicos han sido fundamentales en las relaciones sociales y políticas en varios países, así que no me cabe en la cabeza que podamos cantarle al amor o al desamor, pero no podamos decir si estamos o no de acuerdo con el Gobierno. La gente enseguida te va tildando de guerrillero si apoyas al actual gobierno, de hecho he recibido amenazas de muerte, pero no me arrepiento, lo volvería a hacer una y otra vez, creo que la verdadera revolución que necesita este país es un cambio de mentalidad.