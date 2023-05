Actor Víctor Hugo Cabrera fue denunciado por hurto en una discoteca

La mujer decidió no acusar a Cabrera de inmediato y llevarlo a una estación de Policía, donde el actor habló con los uniformados, pero el procedimiento no avanzó dado que no le encontraron los elementos hurtados.

“Él no quería aceptar la investigación, decía que eso no era posible, que no era él, que iba a llamar a un abogado. Está la evidencia y la prueba en las cámaras”, sostuvo la mujer.

Ante esto, Lorena Rovira decidió interponer una denuncia en contra de Víctor Hugo Cabrera ante la Fiscalía para que el ente se encargue de esclarecer lo ocurrido y determinar quién es la persona responsable.