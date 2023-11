“En la política se resuelven civilizadamente las contradicciones sociales”

López fue ministra de Agricultura, cargo que ocupó en el gobierno de Gustavo Petro hasta abril de 2023. También se desempeñó como ministra de Medio Ambiente y directora del Departamento Nacional de Planeación durante el gobierno de Ernesto Samper.

¿Qué la llevó a este campo? Aquella época en la Universidad de los Andes la recuerda con mucha lucidez, allí donde fue formando los cimientos para hoy gozar de una respetada hoja de vida.

Lea también: “Llevo 35 años llenando de optimismo los estadios del mundo”: ‘el Cole’

“La política ha sido un poco accidentada en mi vida. Nosotros teníamos ciclos muy buenos, y ahí entramos en unos ciclos malos porque mi papá se enfermó. Éramos una familia muy chiquita, perdió todo lo que tenía, una finca con agricultura la perdió. Y en Los Andes llegué tarde y había filosofía, pero no me llamaba la atención y entré a la Escuela de Administración Pública que acababa de inaugurarse, y además eso ahí no duré sino como dos meses porque el profesor de economía, que era Roberto Villarete, el hijo del ex ministro de Hacienda, me llevó para Los Andes”.

López también fue precandidata a la Presidencia de Colombia por el Partido Liberal para las elecciones de 2010, pero perdió en la consulta del 27 de septiembre de 2009.

“Mi obsesión y hubiera querido que me identificaran aquí como la persona que logró que la desigualdad, que es un tema que yo he trabajado y sigo trabajando, hubiera marcado un cambio en este país tan desigual. Yo quería un cambio social real. En la política se resuelven de manera civilizada las contradicciones de la sociedad”.

Leer más: “Yo quiero seguir en la actuación y que la gente no me olvide”

Aunque su aspiración presidencial no culminó con la victoria, su compromiso con la lucha contra la desigualdad persiste. Con la mirada fija en un horizonte de equidad, sigue abogando por un país más justo.