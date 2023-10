“Represento la tradición carnavalera en su estado más puro”

Sobre hasta cuándo quiere permanecer danzando, Alfonso es claro en decir que lo hará “hasta que Dios me lo permita, porque yo he sido un hombre muy sano, en mi familia me enseñaron a vivir alejado del ron y el vicio y eso he hecho, así que espero sean muchos años más liderando El Torito”.

Sobre el futuro de su danza, dice tener las esperanzas puestas en Sebastián, su nieto de 11 años, que es el que más se ha interesado en conocer todo lo referente al Carnaval.

Alfonso considera que el carnaval ha perdido un poco de su esencia y que se necesita mayor compromiso y apoyo por parte de los hacedores e instituciones para preservar la tradición.

“Todos los años tenemos un dolor de cabeza para transportarnos a los desfiles y para hacernos los trajes, el Carnaval es de todos y entre todos debemos sostenerlos, esto no es tarea de unos pocos”, concluyó un reflexivo Alfonso.

Otro tema: Alfredo Gutiérrez y Ana del Castillo, juntos cantaron el éxito ‘Matilde Lina’