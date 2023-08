50 años del Hip-Hop: la influencia del Bronx en Barranquilla

Para Alexander Koba, bailarín de breakdance dedicado al krump, una de las mayores dificultades se encuentra en que el baile desata pasiones en corazones jóvenes de pocos recursos que, a temprana edad, deben elegir entre seguir el arte o trabajar para sostener a sus familias.

“La mayoría de jóvenes que quieren iniciar en este movimiento dancístico no tienen los recursos necesarios para un entrenamiento adecuado. Esto se suma a que no hay un lugar en buen estado para no lesionarse y poder realizar cómodamente cada acrobacia y movimiento de dificultad. Entonces siempre nos apoyamos entre todos. A veces hay muchos egos, pero somos más quienes nos fortalecemos en la unión”, señala.