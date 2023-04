5 Seconds of Summer vendrá a Colombia a finales de julio

La banda creció y a poco más de un año de su debut profesional llegaron a ser comparados, incluso, con One Direction. Tanto así que uno de los integrantes de la boyband británica, Louis Tomlinson, se confesó “su fanático” desde hacía algún tiempo atrás. Ese parecido en el estilo de las bandas provocó que Five Seconds of Summer fuera telonero de 1D en muchos eventos de alcance global a través de los años.

Esa relación provocó que Five Seconds of Summer ganara muchos adeptos en todo el planeta. La fama iba creciendo de la mano con el alcance de sus singles y álbums como banda. Esas canciones se esparcieron con alto impacto en Europa y Sudamérica, gracias a piezas como She Looks So Perfect, Good Girls o What I Like About You, que posicionaron a la banda en lo más alto de las listas de popularidad.