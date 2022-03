40 años de ‘La Guacherna’, himno del gran desfile nocturno

Los Vecinos fue una agrupación creada en 1976 por los hermanos Milly, Jocelyn, Rafael y Martín Quezada. Ellos en 3:55 minutos lograron condensar todo el sabor y tradición que quería proyectar la autora a las distintas generaciones.

Álvaro Suescún, biógrafo de Esther Forero, y quien la acompañó en varias de sus aventuras musicales por el exterior, contó a EL HERALDO que el tema llegó a oídos del grupo dominicano gracias al empresario Enrique Chapman.

“La primera versión fue grabada por Los Melódicos, pero a nivel comercial no fue fuerte. Esto se dio porque a Esther le gustaba mucho la voz de Cheo García que recién había salido de la Billo’s Caracas Boys. Después es que Chapman convence a Los Vecinos de grabarla y se convierte en todo un suceso”.

Chapman por su parte recuerda que siendo un joven de 16 años que laboraba en el sector hotelero en Estados Unidos, asistió a una presentación de Los Melódicos en el Hotel Hilton de Nueva York, donde le pidió a la agrupación interpretar La Guacherna.

“Luego de recibir varias negativas, el cantante Cheo García me dijo que ese era un tema que habían grabado para complacer a una señora en Baranquilla, más no de manera comercial. Aquel comentario me llenó de rabia y hablé con Rafael Vásquez, esposo de Milly Quezada, que era productor de Los Vecinos para que hicieran una nueva versión. Él no entendió mucho lo que abordaba la canción, pero se lo logré explicar”, recordó Chapman a quien Forero dedicó El cambambero.

Agrega que luego Los Vecinos se presentaron en el Hotel Crystal Palace y la cantaron causando gran impacto entre los asistentes. “Les dije que había que grabarla, pero tuvimos un inconveniente económico, debíamos reunir 600 dólares para lograrlo, así que hablé con la colonia colombiana y se logró el objetivo”.