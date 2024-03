25 años caminando hacia la fe desde el Santuario Nuestra Señora del Morro

En las profundidades de la devoción, entre los cenáculos donde la fe se forja y se eleva, se encuentra una historia de creencia y manifestaciones divinas. Carlos Brochero es un laico que comparte su testimonio de gratitud y fe en la intercesión de la Virgen María en su vida.

“Antes de comenzar a asistir al Morro, encontraba refugio en los cenáculos, donde la presencia de la Virgen María se hacía tangible en cada rezo. Esos encuentros, donde la comunidad se unía en rosarios fervorosos, eran para mí una ventana hacia lo divino”.

Entre los muros de la fe, Brochero alzaba sus plegarias con la convicción de quien confía en la guía celestial.

(Vea: Las celebraciones más famosas durante Semana Santa en el mundo)

“La casa en la cual vivo, me la regaló Dios y la Virgen María, en un cenáculo yo le pedí, ‘virgencita, quiero construir mi casa para mi familia’, yo soy ingeniero civil, y la Virgen me concedió poder construir mi casa, que hoy es una realidad”.

Reconoce que no solo en los momentos de alegría y prosperidad se encuentra la esencia de la fe, sino también en los momentos de adversidad.

“He pasado en El Morro ante los pies de ella, me arrodillo, le he pedido a veces cuando hay dificultades, todos tenemos dificultades, le he pedido que me ayude, y la Virgen me lo ha concedido”.