El actor y rapero estadounidense Will Smith hace referencia a la famosa cachetada que le propinó a Chris Rock en la gala de los Óscar de 2022 en su nuevo álbum ‘Based on a True Story’, en el que marca su regreso a la música luego de 20 años.

“Will Smith ha sido cancelado / Oh, no, no puedes cancelar a un icono”, arranca la segunda pista de este disco, ‘Int. Barbershop — Day’, en el que colabora con DJ Jazzy Jeff y B. Simone para exponer los rumores y opiniones sobre el rapero estadounidense.

Posteriormente, una de las voces que lo acompañan agrega: “Escuché que ganó el Óscar pero tuvo que devolverlo”, en referencia al galardón a mejor actor que obtuvo en 2022 en ‘King Richards’ (‘El método Wiliams’) poco después de darle una bofetada en la cara al cómico Chris Rock durante la retransmisión de la gala.

Smith cacheteó a Rock como reacción a una broma que realizó sobre su esposa, Jada Pinkett Smith, quien estaba sentada entre el público. Cuando el actor regresó a su asiento, gritó: “¡Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu jodida boca!”.

“Él (Smith) y Jada están locos, chica, ¿de qué estás hablando? / Será mejor que mantengas el nombre de su esposa fuera de tu boca”, continúa la canción.

El disco lo componen 14 temas siendo ‘You Can Make It’ el sencillo principal y en él mezcla el habitual estilo de rap y hip hop que caracteriza Smith.

‘Based on a True Story’ marca la vuelta de Smith a la música tras 20 años del lanzamiento de ‘Lost and Found’ (2005), su último disco.

En su faceta musical, Smith, de 56 años y ganador de cuatro Grammy, logró la fama con el DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince.