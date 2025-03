El mes pasado Shakira preocupó a sus fanáticos al confirmar que había tenido que acudir de urgencia a una clínica de Lima, Perú, por un cuadro abdominal. Por este incidente de salud la barranquillera tuvo que aplazar el concierto que estaba programado para la noche del domingo 16 de febrero en el Estadio Nacional de Lima, en el marco de su gira mundial ‘Las mujeres ya no lloran’.

Shakira ha deslumbrado con sus presentaciones en Brasil, Colombia, Perú, Argentina y México, donde recientemente reunió a 90 mil personas durante sus dos conciertos en la ciudad de Guadalajara.

Antonio Rubio/Cortesía

Con una producción de nivel mundial, una pantalla de 49 metros, un cuerpo de bailarines excepcionales y arreglos musicales innovadores, el show de Shakira es una experiencia que deja huella. Desde los poderosos beats de ‘La Fuerte’ hasta la euforia de ‘Hips Don’t Lie’, cada tema es una muestra de su capacidad de reinventarse y seguir conquistando al público.

Sin embargo, la gira ‘Las mujeres ya no lloran’ ha tenido varios contratiempos como la suspensión de conciertos en Medellín (Colombia), Perú y Chile, donde no pudo celebrar ninguno de los dos conciertos programados en Santiago de Chile debido a problemas técnicos relacionados con la instalación del escenario.

Shakira expresó ese 3 de marzo su dolor por no poder cumplirle a su público de Chile, aunque la culpa no fuese de ella ni de su equipo de trabajo. Para compensar un poco a sus fanáticos, la barranquillera salió del hotel Mandarín, en Santiago, para encontrarse con los cientos de seguidores que esperaban en la entrada y cantó uno de sus temas antes de abandonar el país.

Sin embargo, lo que pocos sabían es que el estrés por la suspensión de los dos eventos afectó su salud hasta el punto de poner en riesgo sus presentaciones en Buenos Aires, Argentina.

EFE/ Mauricio Dueñas Imagen del concierto de Shakira en el estadio El Campín en Bogotá.

En un video de Instagram, Shakira contó cómo se deterioró su salud tras las suspensiones en Chile y que aún así decidió realizar las presentaciones en Argentina.

“Se me bajaron tanto las defensas y fue tan estresante con la cancelación que acabé enferma, estaba tosiendo terrible. Estuve muy enferma y los shows de Buenos Aires los hice enferma, afortunadamente salieron bien gracias a Dios. La cortisona que me dieron me ayudó a dejar de toser, tenía mucho miedo que me agarrara un ataque de tos en el escenario”, dijo la barranquillera.

Para evitar incidentes durante los conciertos, Shakira tiene una rutina de ejercicios físicos y vocales.

“Llego al estadio, me estiro, hago ejercicio, si tengo tiempo me hago un poco de masaje y activación, hago ejercicios de voz unos 10 minutos, me empiezo a arreglar, me concentro de pedirle a Dios que todo salga bien. Salgo a las 2:30 de la mañana de cada show, duermo lo que tengo que dormir y al día siguiente sigo”, explicó.