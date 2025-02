La industria musical de México y Latinoamérica se encuentra de luto. Este viernes falleció la cantante Paquita la del Barrio, conocida por su canción ‘Rata de dos patas’, a sus 77 años.

Mario Guzmán/EFE AME3871. BOGOTÁ (COLOMBIA), 17/02/2025.- Fotografía de archivo del 3 de marzo de 2019 de la cantante mexicana Paquita la del Barrio en Ciudad de México (México). Paquita la del Barrio, conocida por su canción 'Rata de dos patas', falleció este lunes a sus 77 años de edad, según un comunicado oficial en las redes de la familia de la artista. EFE/ Mario Guzmán ARCHIVO

La noticia fue confirmada por la familia de la artista mexicana a través de un comunicado que fue publicado en redes sociales.

“Con profundo dolor y tristeza, confirmamos el fallecimiento de nuestra querida Paquita la del Barrio, en su hogar en Veracruz, siendo una artista única e irrepetible que nos dejará una huella imborrable en el corazón de todos los que la conocimos y disfrutamos de su música”, se lee en el comunicado.

La familia no detalló las causas del deceso de Francisca Viveros Barradas, nombre de pila de Paquita la del barrio, nacida el 2 de abril de 1947 en el oriental estado de Veracruz y una de las cantantes más emblemáticas del género regional mexicano.

La artista será recordada siempre por su potente voz, canciones como ‘Rata de dos patas’, ‘Tres veces te engañé’ y ‘Ni tú ni yo’, entre otras, así como por su carisma en el escenario, donde inmortalizó frases como “¿Me estás oyendo, inútil?” en medio de sus conciertos.

En una entrevista con el periodista mexicano Gustavo Adolfo Infante, la intérprete contó hace algunos años la historia de su icónica frase. Paquita la del barrio confesó que el “inútil” al que hace referencia es su exesposo Alfonso Martínez, a quien conoció en la década de los 70 en la Ciudad de México, cuando ella trabajaba como cantante en un restaurante y él como jefe de otro establecimiento similar.

Tuvieron un “amor a primera vista”, por lo que en poco tiempo empezaron una relación amorosa, luego se fueron a vivir juntos, se casaron y tuvieron hijos.

Sin embargo, con el paso de los años el matrimonio se fue deteriorando. Alfonso Martínez fue infiel en varias ocasiones, según contó Paquita la del barrio al periodista Gustavo Adolfo Infante.

En medio de una presentación en vivo le lanzó por primera vez “¿Me estás oyendo, inútil?” a su entonces esposo porque este llegó tarde al evento. En ese momento, estaba interpretando el tema ‘Cheque en blanco’.

“Se fue desde el viernes... sábado, y el domingo llegó (...) Entonces iba entrando al salón y estaba cantando, lo veo y me tocaba la música del estribillo y fue lo que se me ocurrió ‘¡¿Me estás oyendo inútil?! (...) la gente empezó a reirse y se vieron los unos a los otros, y ya se me quedó”, contó la cantante.