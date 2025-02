El Carnaval de Barranquilla tiene hacedores por todas partes. Desde el que viene de una dinastía, hasta el que colabora para que los turistas se queden con la mejor imagen de la ciudad, pasando por quienes se dejan contagiar por la Fiesta.

Entre todos se construye, es por ello que la reina Tatiana Angulo Fernández de Castro, participó en la izada de bandera de los ‘escobitas de Triple A’, esos que con su esfuerzo diario ayudan a que las calles de la capital atlanticense permanezcan limpias.

Lea aquí: Así será el concierto solidario de la Banda Sinfónica del Caribe

“Estoy emocionada participando de la izada de bandera de los escobitas de Triple A. Feliz y orgullosa de todos ellos que se vinculan a la fiesta además de mantener nuestra ciudad limpia y linda para todos los barranquilleros y visitantes durante el Carnaval y los 365 días del año”, dijo la soberana.

En esta ocasión, los ‘escobitas’ de Triple A rendirán homenaje a la danza de Los Gorilas, una de las manifestaciones folclóricas más tradicionales del Carnaval de Barranquilla.

Conmovida, Angulo se refirió al homenaje a esta danza a la cual ha pertenecido por años. “Este 2025 le están rindiendo homenaje a mi disfraz de toda la vida, a la Danza de Los Gorilas, y eso me tiene emocionadísima. La verdad, vine, los vi y me puse tan sentimental que se me salieron las lágrimas de la emoción, estoy muy agradecida y por eso quiero mandar un mensaje a todos los barranquilleros y carnavaleros que vienen ahora al Carnaval, por favor cuidemos nuestra ciudad y pasémosla bacano”, añadió.

Por su parte, Juan José “Juancho” Jaramillo, gerente de Carnaval S.A.S., manifestó que para él es “un orgullo barranquillero, orgullo Gorila, y orgullo como director del Carnaval, ver un equipo que nos suma mucho a la fiesta porque son quienes mantienen nuestra ciudad limpia”, puntualizó.

Cortesía Los escobitas participarán en la Batalla de Flores.

Este año serán 100 colaboradores de la compañía los que desfilarán en la Vía 40 el Sábado de Carnaval en la Batalla de Flores. Jovita Rentería, una de las operarias que año tras año participa de la comparsa, expresó su compromiso con seguir sacando adelante esta iniciativa de la compañía.

Le puede interesar: Ocho macrofiguras carnavaleras llenan de tradición el Gran Malecón

“Nos sentimos orgullosos de tener a la Reina en nuestra comparsa, que baila superespectacular. A nosotros, que salimos supercansados de trabajar, nos motiva personas como ella a seguir adelante con esta danza, somos familia Triple A, siempre ha sido eso para mí. Un pequeño recorderis: ¡ojo con la basura! Nosotros limpiamos, pero también necesitamos un poco de apoyo de la comunidad”, resaltó.