Bridget Jones está de vuelta en la mejor fecha posible: San Valentín. La icónica comedia romántica estrena este jueves en las salas de cine del país su cuarta película ‘Bridget Jones: Loca por él’, en la que la actriz ganadora de dos Óscar, Renée Zellweger, vuelve a interpretar el papel que consolidó a esta mujer.

Lea Diddy demanda al canal NBC por un documental que lo vincula con la muerte de su expareja

En esta nueva aventura, Bridget está sola de nuevo, viuda desde hace cuatro años, tras la muerte de Mark en una misión humanitaria en Sudán.

Ahora es madre soltera de su hijo Billy que tiene diez años (Casper Knopf); y de Mabel, su hija de seis años (Mila Jankovic), y está atorada en un estado de limbo emocional, criando a sus hijos con la ayuda de sus leales amigos incluido su antiguo amante, Daniel Cleaver (Hugh Grant).

Presionada por su familia urbana: Shazzer (Sally Phillips), Jude (Shirley Henderson); y Tom (James Callis), su colega de trabajo Miranda (Sarah Solemani), su antiguo editor Richard Finch (Neil Pearson) y su ginecóloga, la doctora Rawlings (la actriz ganadora del Óscar, Emma Thompson) para forjarse un nuevo camino hacia la vida y el amor, Bridget vuelve al trabajo e incluso prueba las aplicaciones de citas, donde pronto es perseguida por un soñador y entusiasta hombre más joven que ella.

Aquí ‘Capitán América: Un Nuevo Mundo’: El renacer del superhéroe

Ahora Bridget hace malabares para manejar el trabajo, la casa y el romance, y además de luchar contra el juicio de las madres perfectas de la escuela de sus hijos, se preocupa por Billy, que está en conflicto por la ausencia de su padre, y se involucra en una serie de interacciones incómodas con el absolutamente racional profesor de ciencias de su hijo.

Universal Pictures/Cortesía

Para llevar a la pantalla este capítulo de la vida de Bridget, los productores se propusieron capturar las complejas verdades emocionales sin perder la chispa de la comedia ingeniosa que tanto disfruta el público.

Para lograrlo, necesitaban un director con la habilidad de equilibrar drama y comedia, manejar un elenco amplio y fomentar un ambiente en el que los actores pudieran brillar.

Además Tarde de talento en Sabanalarga, un tributo a la cultura y las fiestas del Atlántico

Encontraron a ese cineasta en el aclamado director Michael Morris, cuyos logros incluye su aclamado trabajo como productor ejecutivo, productor y director de la serie nominada al Emmy Better Call Saul y la película de 2022 To Leslie, por la que la actriz Andrea Riseborough recibió su primera nominación al Óscar.

También fue productor ejecutivo y director de episodio de la legendaria seriede Netflix 13 Reasons Why, que abordaba temas como la pérdida y la muerte, y personajes que luchaban por dar sentido a ambas cosas.

“Es muy raro encontrar un director que posea todos estos talentos en específico y que se sienta igual de cómodo con la comedia física y con la tristeza profunda”, expresa la productora Jo Wallett. “El amor de Michael por Bridget y esta franquicia era palpable y ese cariño puede sentirse en cada cuadro de esta película. Tuvimos mucha suerte y estamos muy agradecidosde tenerlo al frente de este capítulo tan singular y distintivo en el viaje deBridget”.

También ‘Aún estoy aquí’, la película brasileña que hace historia en los Óscar, llega a cines

El objetivo de Morris

Era construir sobre el legado y el arte de las películas anteriores, pero también explorar con autenticidad este nuevo terreno de la vida de Bridget, donde el duelo y la esperanza, la pérdida y la risa, se entrelazan de maneras inesperadas. “¿Cómo logras que todo esto encaje?” dice Morris.

“¿Cómo puede ser la quinta esencia de Bridget Jones, pero que también aborde cuestiones y emociones que en las películas anteriores no se habían planteado? Me aferré a la pregunta de cómo Bridget, o cualquiera de nosotros, supera algo que parece inimaginable. Tenía la idea de crear una ‘comedia del duelo’. Es una película que quiere honrar una experiencia que inevitablemente nos toca a todos”.

Además Concurso fachadas de Carnaval 2025: un tributo a los Reyes Momo

Universal Pictures/Cortesía

Un reparto único

Para la ganadora de dos Premios de la Academia, dos premios de cine de la Academia Británica y cuatro premios Globo de Oro RenéeZellweger, volver a ser Bridget Jones se siente como regresar a casa, tanto para ella como para el público; realmente todos han crecido juntos.

“En los libros y en la pantalla, parece como si estuvieras teniendo una reunión con tu amiga”, dice Zellweger. “Es muy interesante que un personaje de ficción avance por la vida al mismo ritmo que las personas que se identifican con ella y la aman. Las personas sienten que pueden verse reflejadas en las experiencias vitales de Bridget. Quieren reencontrarse con ella para ver cómo ha crecido y cómo ha cambiado su vida, cómo afronta sus retos actuales. Esto lo sienten todos aquellos que han crecido con Bridget”.

Aquí La obra ‘Bajo tierra’ llega al Teatro La Sala

Daniel Cleaver, está de vuelta para esta cuarta entrega de la historia de Bridget Jones. “Es divertido interpretar a Cleaver”, dice Hugh Grant. “Una de las pocas cosas que he descubierto a lo largo de los años es que si no te diviertes haciendo el papel, probablemente no deberías hacerlo. Es un soplo de aire fresco; un dinosaurio en el mundo del woke. Él es travieso e inoportuno”.

En Bridget Jones: Loca por Él, la relación entre Bridget y Daniel que empezó como empleada-jefe y que después derivó en un enredo romántico, hoy se ha convertido en una amistad genuina. “Saben exactamente quiénes son el uno y el otro”, dice Grant. “Donde antes había una chispa, siempre queda una pequeña chispa... y jugamos con eso en esta película”.

El profesor Walliker, papel que interpreta el actor nominado al Óscar® por su interpretación en la película 12 años de esclavitud, Chiwetel Ejiofor, es el tranquilo y racional maestro deBilly, el hijo de diez años de Bridget. También parece tropezar accidentalmente con Bridget cuando ella: a) se ve peor que nunca, y b) hace algo vergonzoso que sería imposible de explicar con facilidad. En todos los casos, Bridget se horroriza, pero Walliker se siente discretamente encantado, aunque todavía un poco confundido por ella.

Lea El Carnaval de las Artes hará su edición XIX del 25 al 27 de febrero

“El día que la conoce, el profesor Walliker encuentra que Bridget es muy extraña”, relata Ejiofor. “Vive en el medio de un tremendo caos, y ella ve en él una especie de rigidez, un cierto tipo de estructura. Ella es su polo opuesto, pero a través de sus conversaciones e interacciones él empieza a ver el universo que ha creado a su alrededor, y eso empieza a cambiar su opinión sobre ella”.