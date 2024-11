El arte será protagonista en Barranquilla durante el último día de noviembre y el inicio de diciembre. Distintas exposiciones en la capital del Atlántico liderarán la agenda cultural de la ciudad y EL HERALDO las recopila para sus recomendados.

Iniciamos con una de las ferias de arte que ya se ha convertido en un clásico para la temporada de Navidad y Fin de Año como lo es Sie7e 5inco, organizada por la Galería Elsa Piñeres con el objetivo de resaltar lo mejor de los artistas emergentes y algunos otros ya posicionados.

En ese sentido, para esta edición que es la novena de la feria, se estarán presentado unos 130 artistas que suman unas 350 a 400 obras aproximadamente que van rotando a lo largo de la temporada que culminará en diciembre.

“Se me ocurrió una feria en esta temporada, por dos razones. Porque podía exhibir muchos artistas, en pequeño formato, para promover coleccionismo, y para promover que se regalara arte en la Navidad y Fin de Año”, explicó Elsa Gutiérrez de Piñeres, directora de la galería.

Así pues, este sábado a partir de las 11 de la mañana se abren las puertas de la galería, ubicada en la carrera 57 No. 75-41, para recibir a los amantes del arte y que puedan elegir obras en técnicas como escultura, pintura, fotografía, dibujo, arte digital, y precios que inician desde los 230 mil pesos.

“La feria tiene una dinámica muy chévere porque la persona que apoye al artista se lleva su pieza y se cuelga otra, y sigue ese movimiento. Estoy muy orgullosa y muy feliz de estar en esta novena feria que la hemos llamado ‘Nuevos Horizontes’, y es que nosotros trabajamos mucho con la simbología de los números. Entonces, el 9 significa transformación, significa finalizar un proceso y nosotros estamos finalizando la novena feria para entrar en la década de algo que va a continuar y que queremos que continúe con mucha fuerza”, agregó Gutiérrez de Piñeres.

Por otro lado, el público podrá encontrarse con artistas no solo de la ciudad y el país, sino que es una feria de arte latinoamericano con creativos provenientes de Argentina, Cuba o Brasil.

Jeisson Gutiérrez/El Heraldo Unos 130 artistas expondrán alredeor de 350 obras.

El arte continúa

También aquellos que desean conocer más sobre la obra de Alejandro Obregón este sábado 30 de noviembre se abrirá una vez más la exposición en el Banco de la República, con dos horarios diferentes de 9:00 a.m. a 10:00 a.m. y de 10:00 a.m. a 11:00 a.m.

En esta única y especial apertura para el fin de semana, podrás conocer los cóndores, alcatraces, barracudas y caimanes que resaltan el carácter salvaje en esta selección de obras en acrílico, oleos y tintas que configuran los movimientos de la flora y el esplendor de la fauna en cada una de las obras. Ven y conoce la trascendencia de Alejandro Obregón para Colombia y el mundo a través de esta muestra que vincula diferentes momentos en la vida y obra del artista.

De igual forma, ya está disponible la exposición Estéticas de la permanencia que se inauguró en la Galería de La Aduana con un colectivo de unos 15 artistas entre los que destacan Yino Márquez, César Orozco, Haine De la Hoz y más. Estará abierta al público hasta el 11 de diciembre.

También el Colectivo Oro y Miel inaugura este viernes a las 5:00 p.m. su próxima exposición artística, Raíz Sensorial, un evento que explora los sentidos del ser a través del arte. En ella participan unos siete artistas de la ciudad con un espacio que estará disponible hasta el domingo 1 de noviembre en Casa Cobalto - Academia de arte (Calle 56 No. 37-47).

Gobernación del Atlántico/Cortesía Hasta el 6 de diciembre los fanáticos de Harry Potter podrán ver esta exposición.

Pasión por Harry Potter

Asimismo, durante estos días arte hecho por los fanáticos de la saga de Harry Potter estará expuesto al público que visite las instalaciones de la Biblioteca Pública Departamental Meira Delmar. Hasta el 6 de diciembre, entre las 9 a.m. y las 4 p.m., las puertas de este espacio cultural estarán abiertas para que todo el que quiera disfrutar gratuitamente de la magia de la literatura de J.K. Rowling, pueda hacerlo.

Durante todo el día podrán vivir la experiencia de Hogwarts: Atraviesa la estación 9 ¾, el sombrero seleccionador te indicará tu casa, visita el Callejón Diagon, enfréntate a los dementores y Zonas de fotos con personajes, props, lugares icónicos y mucho más.

A leer a Rinrín

Rinrín Renacuajo se sigue apoderando del Gran Malecón del Río. Luego de la inauguración de las esculturas que retratan esta icónica fábula de Rafael Pombo, desde este sábado se inician las actividades de lectura para todos los niños especialmente.

En horario de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. unos lectores les va a contar la historia de Rinrín Renacuajo al público que se acerque a este espacio. La actividad continuará, en el mismo horario, los días 6, 14 y 21 de diciembre.

Orlando Amador 22 esculturas que recrean nueve escenas de la fábula ‘El Renacuajo Paseador’ cobraron vida en el sitio turístico desde el pasado 2 de noviembre. El sector de la educación analiza su importancia.

Feria LGBTIQ+

Con el fin de darle visibilidad a emprendedores de la población LGBTIQ+, alrededor de 40 pequeños y medianos empresarios mostraran sus productos al público en el festival ‘SéTú’, que se llevará a cabo este 30 de noviembre y 1 de diciembre en el parque 11 de Noviembre, ubicado al lado del teatro Amira de la Rosa.

El festival abrirá sus puertas desde las 9:00 a. m. hasta las 9:00 p. m. durante los dos días y se podrán encontrar emprendimientos como bisutería, gastronomía, moda, diseño, maquillaje, servicios de diseño gráfico, también de temas de publicidad, entre otros.

Hemel Noreña, coordinador del sector social LGBTIQ+, comentó que este es el primer festival diverso de esta población que se realiza en Barranquilla. Asimismo dijo que se van a tener diferentes actividades. “Vamos a tener actividades culturales, un par de obras de teatro y la presentación de grupos musicales”.

Teatro y tecnología

Este viernes a las 6:30 p.m. el público podrá sumergirse en una experiencia que fusiona teatro, música electrónica y tecnología con la presentación de la obra Yo también puedo ser Otelo.

Dirigida por Jorge Suárez, esta es una adaptación libre de La tragedia de Otelo de William Shakespeare, con elementos tecnológicos como video-proyección y escenografía digital.

Finalizada la obra será el turno para el show de visuales y música electrónica Digital Cosmos, que iniciará hacia las 8 de la noche, a cargo del artista José Miguel Luna, quien hará un espectáculo inmersivo que mezcla géneros musicales como ambient, techno y glitch con visuales generados en tiempo real.