El calendario marca que este jueves 28 de noviembre se conmemora la primera década sin la presencia física del célebre comediante, guionista, director y productor mexicano, Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’, considerado todo un genio del humor en Hispanoamérica.

Sin embargo, su ausencia ha sido solo física, ya que sus fieles seguidores siempre lo han mantenido vivo y se las han ingeniado para verse los capítulos de algunas de sus producciones como ‘El Chavo del 8′, ‘El Chapulín Colorado’, ‘Los Chifladitos’, ‘Los Caquitos’, entre otros. Y digo que se las han ingeniado a través de las redes sociales, porque entre 2020 hasta el mes pasado estos programas no se podían ver por televisión abierta, debido a un conflicto legal que afectó la transmisión en toda Latinoamérica.

El actor mexicano falleció a los 85 años de edad en su casa de Cancún, México, debido a complicaciones de salud. Sin embargo, tiempo después, la esposa del actor, Florinda Meza, reveló la verdadera causa de muerte de Chespirito.

Con su humor sano, Chespirito demostró con toda su chispa que para hacer reír no es necesario recurrir a frases de doble sentido o vulgaridades, razón por la cual caló en el gusto de niños, jóvenes y adultos que se han reído a carcajadas con las ocurrencias de este talentoso cómico.

Pepe Enciso, director del Cine Club de La Aduana, lo sitúa a la altura de un Charles Chaplin o en Latinoamérica de Cantinflas. “Era muy creativo, porque el hombre era no solamente escritor, músico, productor, director, actor, era un artista integral. Capturó a toda la audiencia, adultos, adolescentes, niños, por muchas décadas, yo lo pongo en el olimpo de los cómicos del mundo. Valoro mucho su enorme imaginación, en particular me gusta mucho ‘Los Chifladitos’ por ese humor tan limpio, inocente, pero fino y agudo”.

Todo un genio

Jerónimo Rivera, doctor en Comunicación y miembro votante de los Globos de Oro, le dijo a esta casa editorial que Roberto Gómez Bolaños es un genio que supo rodearse de un grupo maravilloso de actores que aportaron mucho a sus personajes.

“Debido a su gran trabajo hace parte de la cultura popular, no sólo mexicana sino latinoamericana, pero todo esto se debe también a la genialidad de este gran escritor porque digamos que su gran fuerte siempre fue la escritura, él no dirigía la mayor parte de las cosas que hacía, pero él sí las escribía y pues ahí está muy claramente su sello particular”.

Rivera agregó que el hecho de contar estas historias le permitía utilizar unas fórmulas narrativas que funcionaban bastante bien. “Supo mezclar la comedia con el drama, inclusive algunas dosis de suspenso y trato de crear estereotipos de personajes latinoamericanos de distintas condiciones, pero todos ellos asociados a la cultura y a la tradición popular”.

Por su parte el crítico de cine y docente Julio Lara Bejarano, explica que Roberto Gómez Bolaños en la televisión logró crear su propio universo.

“Hablamos de todos estos personajes que a partir de la sola denominación ya son un tributo al español, del Chompiras, Chespirito, El Chavo, Chaparrón Bonaparte o El Chapulín, con esa recordación dentro de nuestra gramática, lo cual nos sitúa a muchos en nuestra habla hispana. También plantea personajes inspirados en nuestras realidades como El Caquito, aquel muchacho con una situación económica poco favorecida, un típico vecindario que reproduce la desigualdad social del México de entonces, o el superhéroe que tiene muy poco que aportar frente a los grandes del cómic y la novela gráfica norteamericana, y a su vez interpreta una figura por fuera del canon representativo heroico y por lo tanto es chistoso, paródico, satírico, con una carencia de fuerza, pero una perspicacia verbal oportuna”.

Una serie en su honor

En 2025 la plataforma de streaming Max, estrenará la serie ‘Chespirito: sin querer queriendo”, basada en la autobiografía homónima de Roberto Gómez Bolaños.

La serie, dirigida por Rodrigo Santos, Julián de Tavira y David Ruiz, promete mostrar no solo la faceta profesional de Gómez Bolaños, sino también aspectos más personales como su vida familiar, sus relaciones y los desafíos que enfrentó en su carrera. El elenco incluye es encabezado por Pablo Cruz Guerrero, quien encarna a Chespirito.

Pablo Cruz compartió detalles sobre su preparación para el papel. “Durante tres meses, me alimenté exclusivamente de sándwiches de jamón, para conectar con la esencia del personaje”, confesó.

El calendario dirá entonces que hoy se conmemoran 10 años sin este genio, sin embargo el tiempo seguirá corriendo y su legado seguirá traspasando todas las barreras.