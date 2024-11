Laura Torres, actriz mexicana con más de 35 años en la industria del doblaje de voces, ha dado vida a algunos de los personajes más queridos de la animación y el cine. Desde Tommy Pickles en Aventuras en pañales hasta Goku, y sus hijos Gohan y Goten en Dragon Ball Z, pasando por Sara Connor en Terminator, su voz ha trascendido generaciones y fronteras.

Es robusta, tiene una mirada brillante, y una voz fuerte y acogedora que no pasa desapercibida por donde quiera que va. Además, tiene una personalidad arrolladora.

Laura es una mujer poderosa, segura de sí misma y llena de proyectos que la llevan a pasearse por distintos países.

En esta ocasión visita Barranquilla como la gran invitada internacional de la décima edición de la HiroCon, que se cumplirá este domingo en el Blue Gardens desde las 10:00 a. m. hasta las 7:00 p. m.

En diálogo con EL HERALDO, la actriz ‘manita’ compartió detalles de su trayectoria, del impacto de su trabajo en distintas generaciones y especialmente de lo retador que ha resultado para ella asumir personajes masculinos tan queridos por muchos.

“Estoy muy contenta de volver aquí, a esta ciudad que me encanta en todos los sentidos. Es mi segunda vez en Barranquilla (ya había estado en 2019) y siempre me sorprende la calidez de su gente”, afirmó emocionada.

Una aventura mágica

El camino de Laura en el mundo del doblaje comenzó casi que por casualidad, motivada por su formación en arte dramático y la recomendación de sus maestros, quiso explorar nuevas posibilidades para su vida profesional. “Mi mamá me habló del doblaje porque mis tías lo hacían. Hice una audición con otras 16 personas y resulté ser la ganadora. Fue amor a primera vista; supe que este era mi lugar y lo he sabido aprovechar al máximo”, recordó.

Desde entonces, ha perfeccionado la técnica de interpretar personajes muy distintos a ella misma, como niños o bebés, algo que considera “un juego maravilloso para el actor”.

Con el auge de las redes sociales, Laura también descubrió el impacto de su trabajo en los fans. “Es bonito, pero también una gran responsabilidad. Te das cuenta de que llegas a mucha gente y que puedes tocar sus corazones, por eso es importante seguir preparándose y dar siempre lo mejor”.

Laura Torres es quien da vida a Goku y sus hijos Gohan y Goten.

Al preguntarle sobre lo que representa para ella interpretar a personajes masculinos como Goku y sus hijos, Laura explicó que el doblaje siempre exige técnica y versatilidad. “Gloria Rocha, directora de Dragon Ball Z, me eligió porque había escuchado mi trabajo en Aventuras en pañales, en el que di vida al pequeño Tommy Pickles; cuando me dijeron que haría de niño, tuve que pensar, sentir y hablar como un bebé y me salió tan tierno y natural que gustó. Así empezó esta aventura maravillosa”.

Agrega que en su carrera se la debe jugar toda y atreverse a ser alguien distinto a lo que su cuerpo le muestra. “Una vez me entregaron el reto de ser Goku y sus hijos, pues me metí de lleno en el papel y le daba un especial énfasis a sus poderosas frases como el ‘Kame Hame Ha’, algo que vive en la mente de millones de personas. Es increíble ver a un niño de 5 años y a su padre de 40 emocionarse al hablar de su infancia con Goku. Eso es magia”.

Voces femeninas poderosas

Además de su trabajo en animación, Laura ha doblado a figuras femeninas icónicas como la guerrera Sarah Connor en la saga Terminator, Alice Abernathy en Resident Evil y recientemente a Úrsula en el live-action de La Sirenita. “Es ‘padrísimo’ interpretar a mujeres fuertes y complejas. También he doblado a estrellas como Julia Roberts, Angelina Jolie y hasta Sofía Vergara, cuyo acento me fascinó”.

Sobre La Toti Vergara, detalló que dobló su voz en las cintas Año nuevo (2011) y Soul Plane (2004). “Ella de veras es muy difícil de interpretar, porque tiene un acento muy marcado, quien logró hacerlo en mayores producciones es mi colega Irina Indigo que es quien la dobla en la serie Modern Family, pero para mí fue un gran honor hacerlo, yo nada más tengo que agradecerle a la vida por tanto”.

Laura Torres explicó que su trabajo cada día le brinda una aventura distinta. “El doblaje es magia pura, nos permite ser niños, héroes o villanos, todo en cuestión de minutos. Agradezco a quienes disfrutan de este trabajo y a Barranquilla por recibirme con tanto amor”.

La actriz expresó su cariño por HiroCon, un evento que calificó como “familiar y único”. Resaltó cómo las familias, desde los padres hasta los niños, se involucran con entusiasmo en sus personajes favoritos. “Hoy, lo raro es tener amigos o estar con la familia, es por eso que eventos como este ayudan a recuperar esos valores y a crear comunidad”.