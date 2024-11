El legendario músico, arreglista, compositor y productor Quincy Jones falleció debido a un cáncer de páncreas, según su certificado de defunción, publicado por la CNN.

El documento, del que CNN ha obtenido una copia, no enumera otros posibles factores que contribuyeron a la muerte del músico estadounidense, aunque precisa que padecía cáncer desde hace años.

Lea aquí: En medio de fiesta colombiana, Carlos Vives es coronado como la Persona del Año de los Latin Grammy

Quincy Jones, productor de las mayores estrellas de la música de las últimas décadas, falleció el pasado 3 de noviembre en su casa de Bel Air, en California, a los 91 años de edad.

El icono de la música fue enterrado en una ceremonia privada a principios de esta semana.

La importancia de Jones y su talento entre la comunidad del entretenimiento era tan grande que se le conocía con un seudónimo de una sola letra: “Q”.

Jones está detrás del éxito de importantes estrellas de la música como Michael Jackson, Chaka Khan, James Ingram o Patti Austin, y colaboró con otros artistas célebres como Frank Sinatra o Donna Summer.

Le puede interesar: ‘Gladiador’ regresa para convertir las salas en el Coliseo

Educado en el mundo del jazz, Jones se convirtió en una de las figuras más formidables de la música pop. Recogió seis de sus 27 premios Grammy por su álbum de 1990 “Back on the Block” y fue tres veces galardonado como productor del año, recuerda la prensa especializada.

Quincy Delight Jones, conocido como Quincy Jones, músico de jazz, productor y arreglista, nació en Chicago, el 14 de marzo de 1933.

Este artista nacido en Chicago y quien tenía 91 años de edad, fue el encargado de realizar exitosos álbumes para Michael Jackson, entre ellos ‘Bad’, ‘Off the Wall’ y ‘Thriller’, este último considerado el más vendido de la historia con más de 70 millones de copias.

También produjo y dirigió la grabación del disco benéfico de 1985, We Are The World (Somos el mundo).

Para ello, reunió a 46 de los cantantes estadounidenses más populares de la época, entre ellos Jackson, Bruce Springsteen, Tina Turner y Cyndi Lauper.

Jones coescribió la canción para recaudar dinero con el fin de ayudar q quienes sufrían de hambruna en Etiopía.

También fue reconocido con nominaciones y distinciones en los Emmy, los Tony y los Oscar.