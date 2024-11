Con un toque macabro y glamoroso, Mariah Carey ha vuelto a abrir oficialmente las puertas de la Navidad. Esta vez, la cantante sorprendió a sus millones de seguidores al encarnar a Morticia Addams en un video estilo Halloween en el que hizo referencia a la icónica Familia Addams, para luego transformarse en su clásica versión navideña.

Su mensaje no podía ser más claro: el invierno se acerca, y con él, el contagioso sonido de All I Want for Christmas Is You regresa con su habitual fuerza, cumpliendo ya 30 años desde su lanzamiento en 1994.

Vestida de negro y rodeada de una escenografía oscura, Mariah, de 55 años, dejó que el misterio durara solo unos segundos, hasta que abandonó su papel de Morticia y abrazó la magia de la Navidad con su estilo brillante y lleno de alegría.

Este “cambio de temporada” también marca el inicio de la cuenta regresiva para su nueva gira, Christmas Time, que arrancará el próximo 6 de noviembre y recorrerá más de 20 ciudades en Estados Unidos. Carey culminará esta serie de conciertos el 17 de diciembre en la ciudad donde todo comenzó para ella: Nueva York.

El clásico navideño de Carey, que desde 2017 se ha vuelto un habitual del primer puesto en el Billboard Hot 100 cada diciembre, parece estar listo para repetir la hazaña este año.

Con millones de reproducciones acumuladas año tras año, All I Want for Christmas Is You es ya un fenómeno cultural que sigue rompiendo récords: en la víspera de Navidad de 2023, la canción logró 23,7 millones de reproducciones en Spotify en un solo día, superando su propio récord de 2022 con 21,3 millones.

No solo se trata de reproducciones, pues, este himno navideño se convirtió en 2021 en la primera canción navideña en alcanzar la certificación Diamante de la RIAA, confirmando más de 10 millones de unidades vendidas en Estados Unidos. Además, se mantiene como el sencillo digital navideño más vendido de una artista femenina, con más de 16 millones de copias en todo el mundo.