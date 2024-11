La sorpresiva boda entre los cantantes mexicanos Christian Nodal y Ángela Aguilar, sin duda es uno de los bombazos de este 2024 en el mundo del espectáculo. Los mexicanos si que sorprendieron al mundo con su repentino romance, algo que despertó una ola de interrogantes entre sus seguidores.

Ahora Cazzu, la trapera argentina y ex de Nodal ha roto su silencio para referirse al caso.

“Mi vida cambió de la noche a la mañana inesperadamente”, dijo con claridad Cazzu sobre la separación con Christian Nodal, su expareja y padre de su hija Inti, con quien llevaba dos años de relación y que sorpresivamente tras anunciar el rompimiento de su relación, 15 días después confirmó su romance con Ángela Aguilar, su actual esposa.

La cantante argentina habló en el podcast “PLP” sobre lo que fue para ella lidiar con la polémica de la separación con Christian y el nuevo romance del cantante con la hija de Pepe Aguilar; para la trapera, la separación fue bastante conflictiva y pública, un proceso en el que dice, mantuvo silencio porque le pareció que era lo correcto.

Sin embargo, al ponerse en duda su integridad como persona, Cazzu refutó lo dicho por Ángela Aguilar hace unos días, donde la cantante de 21 años afirma que tanto ella como su esposo Christian tenían la conciencia tranquila porque no habían lastimado a nadie, pues todos los involucrados (incluida Cazzu) estaban al tanto de su relación mucho antes de que ésta se hiciera pública.

Desmintió a Ángela

Sensible y clara fue como Cazzu habló sobre lo que Ángela Aguilar aseguró recientemente: que todos los involucrados estaban al tanto de la relación entre ella y Nodal, algo que Cazzu niega completamente.

“Se puso en duda mi integridad como persona, se dijo hace poco que yo tenía conocimiento desde hace mucho tiempo de la relación de estas dos personas, que yo estaba en pleno conocimiento, y como se sugiere que yo formé parte de una especie como de plan, lo cual me siento en la necesidad de refutar por completo y decir que es mentira y la gravedad que tiene esto es que viene de la boca de una de las protagonistas”, expresó.

La argentina de 30 años reconoció que lo que se ha dicho en la prensa ha dañado a su familia, y que el silencio que ha mostrado en realidad es un silencio de reconstrucción porque su vida cambió inesperadamente de la noche a la mañana.

“En ese silencio yo me mudaba, armaba un hogar, seguía mi trabajo y maternaba”, expresó.

“Mi esposa jamás fue mi amante”

Antes que cualquier otra cosa, Nodal negó tajantemente que, durante el tiempo que estuvo con Cazzu, haya mantenido una relación con Ángela o cualquier otra mujer, por lo que exigió respeto para su esposa: “De mi esposa no van a andar hablando así. Ella no es nada de lo que ustedes creen. Jamás fue mi amante, (yo) jamás fui infiel, jamás le haría eso a Ju… jamás se lo hice”, dijo.

Asimismo, afirmó que tras separarse de la madre de Inti, y para evitar cualquier malentendido, él mismo le informó sobre su deseo salir con alguien más: “A ella se le avisó: ‘ya no siento amor, ya se terminó’. Le dije saquemos un comunicado porque quiero salir con alguien más y es bastante público. Y así fue, lanzamos el comunicado y al día siguiente salió la foto (con Ángela)”.

Apoyando la versión de Ángela, Nodal precisó que la trapera siempre supo que la hija de Pepe Aguilar era su nueva pareja; incluso, llegó a solicitarle su ayuda pues no quería que los chismes los rodearan, pero ella se negó: “Ella sabía que estaba con Ángela, yo le pedí: ‘oye puedes salir a decir que no fui infiel’, y ella me dijo: ‘no, porque yo no estoy segura’. Esperaba una cordialidad”,